Vitor Hugo volta aos treinos com bola, e Baptista testa reservas para 4ª

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da vitória de virada sobre o Santos (2 a 1) e a consequente classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras voltou às atividades na tarde desta segunda-feira (20), na Academia de Futebol. Apenas os reservas foram a campo, e a principal novidade acabou sendo o retorno de Vitor Hugo aos trabalhos com o restante do elenco. Suspenso pelo TJD-SP por dois jogos, após cotovelada no corintiano Pablo em clássico disputado no mês passado, Vitor Hugo trabalhou em horários separados na semana passada, a fim de cumprir um cronograma especial para evoluir ainda mais na questão física. O camisa 4 é desfalque para o jogo de quarta-feira (22) contra o Mirassol, no Allianz Parque. Nesta segunda-feira, no entanto, o camisa 4 participou do treinamento coletivo e formou dupla de zaga com Antônio Carlos, que será titular neste meio de semana ao lado de Edu Dracena – o titular Yerry Mina se apresentou à seleção da Colômbia para dois jogos pelas Eliminatórias. A atividade também contou com a presença dos três atletas que entraram no segundo tempo no clássico contra o Santos. Egídio, Róger Guedes e Willian trabalharam a maior parte no mesmo time, no qual Eduardo Baptista deve tirar a base para o duelo de quarta-feira contra o Mirassol. Além de Antônio Carlos, Egídio, Róger e Willian, nomes como Michel Bastos e Raphael Veiga também trabalharam juntos e podem retornar ao time titular neste meio de semana. A ideia da comissão técnica é poupar alguns atletas em virtude do curto período de descanso até a reta final do Estadual e o retorno para a Copa Libertadores. Somente nesta semana, por exemplo, o Palmeiras atua duas vezes. Depois de encarar na quarta o Mirassol, no sábado o time retorna a campo diante do Audax. Na quarta-feira seguinte, o adversário será a Ponte Preta, em Campinas, pela última rodada da fase de grupos. Eduardo Baptista tem ainda mais um treino antes de definir quem será poupado para o duelo contra o Mirassol. Com 21 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo C e possui a melhor campanha no Estadual – quem liderar a classificação geral possui o direito de decidir todas as etapas do mata-mata em casa.