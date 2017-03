Paulinho afirma que empate contra o Uruguai não será 'mau resultado'

SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção está com 100% de aproveitamento desde que Tite assumiu o comando da equipe. Apesar da boa fase da equipe, o volante Paulinho admitiu nesta segunda (20) que o "empate" não será "um mau resultado" contra o Uruguai, nesta quinta (23), em Montevidéu. O jogo é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. "Pela dificuldade que sabemos que vamos enfrentar, um empate não seria um mau resultado. Mas nosso pensamento é fazer um grande jogo e, tendo oportunidade de vencer, melhor ainda", disse Paulinho. Tite venceu as sete partidas que disputou no cargo -seis nas eliminatórias e uma em amistoso. A seleção não contará nesta quinta com Gabriel Jesus, que se recupera de contusão. Roberto Firmino e Diego Souza disputam a vaga em aberto. Com 27 pontos, o time nacional lidera o torneio. Uma vitória praticamente garante vaga da equipe para o Mundial de 2018. O ex-corintiano acredita que o jogo será "muito truncado" e disse que o time se prepara para suportar a pressão adversária no início da partida. "Temos que ter cabeça boa, tranquilidade, concentração, principalmente no início da partida, quando devem nos pressionar mais", afirmou Paulinho. Nesta segunda, a seleção fez um treino leve com apenas 14 jogadores no campo. Na madrugada desta terça (21), Neymar vai desembarcar em São Paulo. Na noite do mesmo dia, a delegação embarca para Montevidéu.