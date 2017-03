Ex-'BBB' Roberta faz ensaio sensual e se diz 'pleníssima'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há uma semana fora "BBB 17" (Globo), Roberta afirma estar se sentindo "pleníssima" com o ensaio sensual que fez para o site Paparazzo. "Com amor e alegria sigo em frente, mostrando o quão linda uma mulher pode ser, independente de qualquer barreira ou preconceito. Isso cabe a todas nós", escreveu na legenda de uma das fotos. Antes de entrar no reality, ela falou lidava bem com suas curvas e avisou que não iria frequentar a academia da casa. Roberta foi eliminada com quase 80% dos votos. A jovem enfrentou a ex-amiga Emilly e Ieda em um paredão de lavação de roupa suja.