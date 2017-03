Doria recebe Maluf no gabinete, mas escapa de foto ao lado de ex-prefeito

ARTUR RODRIGUES, SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Na primeira reunião do conselho composto por ex-prefeitos de São Paulo, nesta segunda-feira (20), João Doria (PSDB) recebeu em seu gabinete Gilberto Kassab (PSD) e Paulo Maluf (PP). O tucano, porém, não divulgou nenhuma foto ao lado de Maluf e só apareceu diante de fotógrafos junto com Kassab. Aparecer em imagens ao lado de Maluf não tem sido uma boa opção para políticos com aspirações eleitorais. Em 2012, Fernando Haddad (PT), por exemplo, foi alvo de críticas pela foto de campanha na qual posou com Maluf -uma exigência do ex-prefeito para selar o apoio à então candidatura do petista. Doria, com a popularidade em alta e cotado para o governo estadual e até para a Presidência da República, evitou esse desgaste. Doria criou o Conselho Superior da Cidade, formado por ex-prefeitos, para discutir assuntos da cidade. A primeira reunião foi esvaziada. Haddad, Marta Suplicy (PMDB), Luiza Erundina (PSOL), esses três em viagem, e José Serra (PSDB), em recuperação médica, não compareceram. Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo Michel Temer (PMDB), tinha um compromisso e teve de sair antes. A imprensa foi chamada para registrar a saída dele, ao lado de Doria, e depois foi dispensada. "Eu continuei mais uma meia hora lá dentro. Agora, se não tiraram uma foto [com Doria], foi porque não quiseram", disse Maluf à Folha. Segundo Maluf, uma jornalista da prefeitura fez uma entrevista filmada dele ao lado de Doria. No entanto, até a publicação desta reportagem, o vídeo não havia sido divulgado. O ex-prefeito é alvo de ação por desvio de verbas de obras da cidade, o que já resultou em indenizações de R$ 147 milhões de bancos estrangeiros acusados de ajudá-lo a lavar dinheiro. Ainda há ações de repatriamento de dinheiro no exterior -Maluf nega ter contas no exterior. Questionado sobre o encontro, Maluf definiu Doria como alguém "muito bem intencionado" e "cheio de vontade de realizar". Ele não deu detalhes sobre a conversa com Doria, mas disse que fez sugestões à atual gestão. A assessoria de imprensa de Doria disse que a foto não foi feita porque estava sendo aguardada a presença de Haddad, para que houvesse o registro dos ex-prefeitos juntos. No entanto, o petista não conseguiu chegar devido a atraso em voo da Paraíba, onde participou de evento em trecho da transposição do rio São Francisco ao lado do ex-presidente Lula. Posteriormente, Doria se reuniu com a bancada paulista de deputados federais, aos quais mencionou apenas o nome de Kassab.