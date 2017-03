Bombeiros combatem incêndio em loja de móveis na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma loja de móveis na avenida Imirim, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira (20). As chamas foram controladas por volta das 17h, quando começou o trabalho de rescaldo. O fogo começou por volta das 11h30 e uma cortina preta de fumaça tomou conta da região. Vinte e quatro carros dos bombeiros foram encaminhados ao local para combater as chamas, e não há registro de vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre a origem do incêndio. A avenida teve o trânsito bloqueado próximo à rua Brás Tavares, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). As linhas de ônibus que circulam na região tiveram o trajeto desviado. Segundo a Secretaria das Prefeituras Regionais, a loja não tinha licença de funcionamento e já tinha sido autuada várias vezes por manter as operações irregularmente. A última delas ocorreu em janeiro de 2017.