Peça é inspirada em filme do ator Jerry Lewis (foto: Divulgação)

Jerry é um rapaz que não sabe lidar muito bem com o mundo feminino, consequência de uma má experiência amorosa do passado. Para se proteger, resolve se afastar de sua cidade, evitando qualquer possibilidade de se apaixonar novamente. Nesta fuga, mergulha de cabeça no novo emprego, mal sabendo do infortúnio que o espera.



A comédia Terror das Mulheres, um Musical, é inspirada num filme do ator norte-americano Jerry Lewis, em 1961. A produção curitibana é uma carinhosa reverência ao ator, que completou 91 anos.

SERVIÇO:

O quê: Terror das mulheres, o musical

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Quando: De 23 a 26 de março, às 20h

Quanto: 30,00 + Taxa Administrativa R$ 6,00

Classificação: Maior 14 anos