Os interessados em expor no Museu Oscar Niemeyer (MON) em 2018 têm até o dia 28 de abril de 2017 para enviar suas propostas expositivas. O regulamento e os arquivos necessários para elaboração das propostas estão disponíveis no site do museu, na seção Como expor no MON.



As propostas devem ser encaminhadas pelos Correios ou protocoladas diretamente no MON. Não serão aceitas as que forem enviadas por e-mail, fora do prazo ou incompletas. As propostas serão analisadas pelo Conselho Cultural e pela Diretoria Cultural do museu e, caso o projeto seja aprovado, o MON entrará em contato pelo endereço eletrônico informado no cadastro.

SERVIÇO:

O que: Envio de propostas expositivas para o Museu Oscar Niemeyer

Quando: Até o dia 28 de abril de 2017

Onde: Museu Oscar Niemeyer. Rua Marechal Hermes, 999.