A 9.ª edição do Gastronomix – primeiro evento de gastronomia ao ar livre do país, que desde 2008 reúne no Festival de Curitiba profissionais da cozinha de distintas regiões do Brasil – vai ocorrer nos dias 08 e 09 de abril, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O Gastronomix tem a curadoria do chef Celso Freire.



Trata-se do evento mais saboroso do Festival de Curitiba (26.ª edição), durante o qual nomes estrelados da gastronomia nacional - em paralelo aos palcos cênicos - comandam os serviços culinários, cada qual em sua respectiva barraca.



Nesta edição, 25 versões distintas de quitutes serão ofertadas ao público presente - com delícias para todos os paladares e preços acessíveis ( todas as porções têm 150 gramas). Do total de tendas, cinco são de fora do Paraná, como o chef Flávio Trombini, de Belo Horizonte/MG (Restaurante Xapuri).



Entre os paranaenses, a dupla de chefs Giovanna Smaka e Guilherme Ceschim, proprietários do Restaurante Bierwit, na colônia Witmarsum (em Palmeira), dão um toque jovem à culinária alemã e trazem para o Gastronomix o prato Spätzle com joelho de porco, farofa à pururuca e crispe de repolho roxo.



Para adoçar o paladar, cinco barracas, com profissionais da cozinha da capital paranaense, criaram versões para lá de açucaradas.

SERVIÇO

9º Gastronomix

Dias 08 e 09 de abril (sábado e domingo)

Local - Museu Oscar Niemeyer

Das 12h00 às 20h00

Entrada – R$ 12,00