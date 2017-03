FBI descarta grampo contra Trump

Comey: “Não há informações que apoiem tuítes” (foto: Reprodução /Facebook)

O diretor do FBI, Jamey Comey, afirmou em depoimento no Congresso norte-americano que não tem nenhuma informação que confirme a acusação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o ex-presidente, Barack Obama tenha, feito um grampo telefônico na Trump Tower antes das eleições presidenciais. “Não há informações que apoiem tuítes de Trump, olhamos com cuidado dentro do FBI”, declarou Comey.

Comey afirmou que nenhum indivíduo pode ordenar a vigilância de outro cidadão americano, o que só é permitido após um processo muito rigoroso aprovado pela Justiça. Na mesma sessão no Congresso, o diretor da agência de Inteligência dos EUA, a NSA, Michael Rogers, concordou com uma afirmação de um dos entrevistadores do painel que seria “ridículo” sugerir que o serviço de Inteligência britânico teria ajudado Obama a obter informações sobre a campanha de Trump, uma alegação que o secretário de Imprensa da Casa Branca fez referência durante uma coletiva de imprensa na semana passada.

Rússia - Comey confirmou publicamente pela primeira vez que a instituição está investigando a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016, incluindo qualquer possível coordenação entre a campanha do então candidato e agora presidente, Donald Trump, e o governo russo.

Comey participou de um testemunho em um painel no Congresso dos EUA. O diretor da agência de Inteligência, NSA, Michael Roger. Comey foi autorizado pelo Departamento de Justiça para confirmar essas informações. Normalmente, o FBI não discursa, nem mesmo confirma a existência de investigações em curso. O diretor do FBI disse que a investigação é parte de uma missão de contra- inteligência da instituição.