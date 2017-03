Ameaça esvazia tribunal

O polo financeiro do Tribunal de Grande Instância de Paris foi esvaziado nesta manhã de ontem, após um telefonema anônimo indicar a presença de uma bomba no edifício, informou a polícia de Paris. No momento, a polícia está à procura de possíveis explosivos no local e nos quarteirões ao redor do prédio, que está localizado no centro de Paris, perto da Ópera Garnier. Falsas ameaças de bomba são uma ocorrência frequente na capital francesa. O prédio abriga os juízes e promotores que investigam irregularidades ligadas às áreas econômica e financeira. Atualmente, eles investigam suspeitas de concessão de empregos fantasmas envolvendo o candidato da direita François Fillon e Marine Le Pen, da Frente Nacional.