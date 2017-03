Hora de comemorar: agora é comédia em cena

Cena de 'Entre Risos e Improvisos' (foto: Divulgação)

O tradicional Teatro Barracão EnCena comemora, nesta terça-feira (21), os primeiros 10 anos de história. Os empresários e atores Juscelino Zilio e Mevelyn Gonçalves aproveitam a data para a estreia do 7° Festival Comédia Encena, mostra independente de teatro — um Festival fora do Festival que já está em sua sétima edição, apresentando comédia boa de verdade.



A festa de comemoração será nesta terça, às 20h, com a estreia da peça Senhoritas, com convites dirigidos. A peça trata com humor, a decadência de um grupo de musicistas, mostrando as dificuldades dos relacionamentos e a imensa solidão em que todos estão mergulhados. O que seria apenas mais uma noite de trabalho no Café Teatro se transforma em uma sequência de desabafos e revelações, com um final inusitado! “Nada melhor do que comemorar com amigos e no palco! Uma forma lúdica de agradecer todos que confiam na nossa escola, uma fábrica de sonhos”, afirma Juscelino Zilio.



Além disso, o Festival, que vai até o dia 09 de abril, terá inúmeras atrações para o público infantil e adulto. “São 13 espetáculos em 36 apresentações com o que há de melhor na comédia paranaense, nos palcos do Teatro Barracão EnCena, além do grande sucesso ‘O Enigma’, na Serra Verde Express, com cinco apresentações”, complementa Mevelyn Gonçalves.



O 7° Festival Comédia EnCena conta com o patrocínio da Fox Lux e de pessoas físicas, admiradoras do Teatro, que investem para o desenvolvimento da cultura local!



Em 2017, varias instituições beneficentes são parceiras e participarão como público dos espetáculos infantis e também das apresentações com tradução em libras. São elas: Librandus (fará a tradução para libras), Lar Hermínia Scheleder - abrigo de auxílio às crianças carentes e abandonadas; Escola especial Nilza Tartuce; Projeto Vida e Escola Alcino Fanaya — deficientes auditivos.



O Teatro Barracão EnCena — Rua Treze de Maio, 160 (próximo ao Teatro Guaíra).

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

AS SENHORITAS

A peça trata com humor, a decadência de um grupo de musicistas, mostrando as dificuldades dos relacionamentos e a imensa solidão em que todos estão mergulhados.

Terça – 21/03 – 20h – convites dirigidos

Sexta – 24/03 – 21h

Sábado – 25/03 – 19h

ANÁGUAS, FLORAIS E GIN TÔNICA

Anáguas, Florais e Gin Tônica é uma comédia que mostra o dia que antecede a festa de 70 anos de casadas das "Fervidas" Nenê e Nonô.

Quinta – 30/03 – 21h

Sexta – 31/03 – 23h

Sábado – 01/04 – 23h

AS DOMÉSTICAS

Três ex-domésticas, que hoje vivem “na Batel”, tentam se livrar das manias adquiridas em suas inúmeras faxinas. As três vivem em pé de guerra e em situações muito suspeitas.

Sexta – 24/03 – 23h

Sábado – 25/03 – 23h

Domingo – 09/04 – 19h

ENTRE RISOS E IMPROVISOS

Show de humor interativo baseado em técnicas de improvisação instantânea.

Sexta – 31/03 – 21h

Sábado – 01/04 – 21h

Sexta – 07/04 – 21h

Gênero: Show de Humor Int

TRÊS NO MOTEL

Conta de forma hilariante a história de um ladrão que, ao assaltar um motel, encontra sua esposa com o amante. A confusão aumenta quando a esposa une-se ao marido com a intenção de sequestrar o amante.

Quarta – 05/04 – 21h

Sexta – 07/04 – 23h

Sábado – 08/04 – 23h

SEMO POLACO NON SEMO FRACO

Comédia hilariante inspirada na cultura polaca, da qual descende o autor. A historia é contada por Isidório Duppa, um agricultor solteiro e quarentão que se envolve com Keith Lua, uma garota de programa. Perseguido por Trambolhão, o leão-de-chácara, Isidório sai pelo mundo contando seus causos.

Sábado – 25/03 – 21h

Domingo – 26/03 – 19h

Domingo – 02/04 – 19h

SEMO POLACO NON SEMO TANSO – O RETORNO PRA ROÇA

Após o reencontro de Isidorio Duppa com Flortcha, sua irmã, a dupla retorna para a roça, acompanhada de Keith Lua, Trambolhão e Nick Bombinha

Domingo – 26/03 – 21h

Quarta – 29/03 – 21h – apresentação com tradução em libras

Domingo – 02/04 – 21h

SEQUIÇO, DORGAS E ROQUENRRÓU

De um tímido balconista de sex-shop a roqueiros saídos das trevas, passando por cientistas, religiosos e outros malandros; do absoluto nonsense aos temas mais elevados e fundamentais para a alegria da sociedade humana; e, sobretudo, sem poupar nada e ninguém! Assim é Séquiço, Dorgas & Róquenrrôu: uma comédia safadinha que Sábado – 01/04 – 19h

Sexta – 07/04 – 19h

Domingo – 09/04 – 21h

A PERSEGUIÇÃO

As divagações do existencialismo moderno. Em "A Perseguição", vemos, como em um jogo quase infantil, dois seres se perseguindo incansavelmente e descobrindo aos poucos o que é realmente "ser", "existir", e "viver".

Quinta – 23/03 – 21h

Quinta – 06/04 – 21h



DÉTE PEXERA – NEM TE CONTO

Em “Nem Te Conto”, Déte Pexera, a típica mulher litorânea catarinense, divide com o público, experiências da sua vida. Desde a criação, ajudando a mãe com os trabalhos na pesca; a juventude com as irmãs dançando nas noites dominicais do Tiradentes e demais casas noturnas da região até o casamento com o pescador de Penha e a gravidez de suas duas filhas.

Sábado – 08/04 – 21h



JOÃO E MARIA

Espetáculo para crianças baseado nos Irmãos Grimm, conta a história de João e Maria que, ao desobedecerem a seus pais, vão para a floresta brincar. Acabam se perdendo e não conseguem encontrar o caminho de volta para a cidade. Enquanto estão na floresta conhecem o Boitatá, o Curupira e a Gralha Azul, que mostram a importância da preservação da natureza.

Quinta – 23/03 – 14h30 – apresentação com tradução em libras

Sábado – 25/03 – 16h

Sábado – 08/04 – 16h

Gênero: Infantil

SE ESSA RUA...SE ESSA RUA...

Ritinha é uma menina do interior que chega à cidade grande e encontra o caos no trânsito, motoristas apressados, correria e muito stress. Abrindo sua mala, embarca numa aventura em mundos imaginários, onde são essenciais a disciplina, a flexibilidade e a generosidade. Em seu retorno para a cidade, percebe que devemos ter virtudes na vida e não somente no trânsito.

Domingo – 02/04 – 16h

Sexta – 07/04 – 14h30

Domingo – 09/04 – 16h

Gênero: Infantil

EM BUSCA DO PÁSSARO AZUL

“Em Busca do Pássaro Azul” tem como personagem principal, Mitzi uma jovem aprendiz de fada que ousada e determinada, faz uma grande viagem com seu cachorro Nicolau, sua gata Fafulicha, os apaixonados Alex (o piloto) e Jane Fonda (a princesa), mais a fada Clarice Lispectar, no intuito de resgatar o Pássaro Azul da Felicidade das garras do terrível vilão Cordélio, ícone da tristeza e da maldade. Uma viagem encantada e maluca que, ao buscar o que parece estar no mundo de fora, na verdade se encontra no mundo de dentro.

Domingo – 26/03 – 16h

Sábado – 01/04 – 16h

Quinta – 06/04 – 14h30 – apresentação com tradução em libras

Gênero: Infantil



O ENIGMA

A peça "O Enigma" é um espetáculo de investigação inspirado na obra “Assassinato no Expresso Oriente” de Agatha Christie. Partindo do Saguão da Serra Verde Express (Rodoferroviária), a peça segue no trem em movimento e conta uma história recheada de suspense, mistério e comédia, com a participação direta do público, que ajudará a desvendar O Enigma.

Sexta – 31/03 – 20h

Sábado – 01/04 – 20h

Quinta – 06/04 – 20h

Sexta – 07/04 – 20h

Sábado – 08/04 – 20h

Local: Serra Verde Express – Estação Ferroviária - Av. Presidente Affonso Camargo, 330 – Centro.



HORÁRIOS DAS BILHETERIAS

Teatro Barracão EnCena – Rua Treze de Maio, 160 - Centro

Segunda a sábado: das 9h às 21h e 1 hora antes das apresentações.

Informações: (41) 3223-5517 / www.teatrobarracaoencena.com.br / facebook/BarracaoEnCena



Serra Verde Express

Estação Ferroviária: Av. Presidente Affonso Camargo, 330 – Centro.

Segunda a sábado: das 7h às 19h e domingos, das 7h às 16h (alta temporada).

Informações: (41) 3888-3488