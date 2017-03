CBF define datas e horários dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF confirmou, nesta segunda-feira (20), que os jogos de ida da quarta fase da Copa do Brasil serão disputados nos dias 12 e 13 de abril, enquanto os da volta serão realizados no dia 19. Internacional e Corinthians se enfrentam no dia 12, no Beira Rio, às 21h45. Já o São Paulo recebe o Cruzeiro no dia 13, às 21h30, no estádio do Morumbi.

Os confrontos foram definidos através de sorteio na última sexta-feira (17). Quem avançar chegará às oitavas de final, quando entram na competição os clubes que disputam a Libertadores, os campeões da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileiro do ano passado.

CONFIRA OS CONFRONTOS IDA

12/4

Sport x Joinville, às 21h45

Internacional x Corinthians, às 21h45

13/4

Vitória x Asa ou Paraná, às 19h15

Goiás x Fluminense, às 21h30

São Paulo x Cruzeiro, às 21h30

VOLTA 19/4

ASA ou Paraná x Vitória, às 19h30

Cruzeiro x São Paulo, às 19h30

Joinville x Sport, às 21h45

Fluminense x Goiás, às 21h45

Corinthians x Internacional, às 21h45