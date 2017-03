Rio promete depositar 13º de parte dos aposentados ainda nesta segunda

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Rioprevidência, fundo de pensão dos servidores do Rio, prometeu depositar ainda nesta segunda, o 13º dos aposentados e pensionistas que recebem menos de R$ 3.200 por mês. O benefício será pago com dinheiro recuperado pela força-tarefa que investiga o esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador Sergio Cabral. De acordo com a instituição, serão depositados R$ 254,7 milhões, o equivalente ao pagamento de 58% dos aposentados do estado. Ao todo, cerca de 146 mil pessoas receberão o benefício. Não há ainda data para pagar os outros 42%. O pagamento dos aposentados com recursos recuperados da corrupção foi uma exigência da força-tarefa que investiga o esquema de corrupção no governo do Rio. Nesta terça (21), haverá uma cerimônia de repatriação do dinheiro. Em crise, o Rio vem atrasando salários, benefícios e faturas de fornecedores. Os salários de janeiro, por exemplo, só foram quitados na semana passada. Apenas servidores das áreas de educação e segurança, além dos aposentados da segurança, vêm recebendo os vencimentos integralmente no mês seguinte ao período trabalhado.