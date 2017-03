Galvão Bueno acrescentou mais um desafio ao seu currículo: a narração do game 'League of Legends' na TV. A narração ocorreria ontem, no programa Bem, Amigos, onde ele recebe convidados do meio do futebol e musical e jogadores do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). "Vai ser no mínimo engraçado eu trocando de lugar com o Diego 'Toboco' Pereira e tentando narrar um pedaço do game!", animou-se em seu Facebook. O programa foi ao ar ontem, no Sportv, mas terá reprises. "Nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe, as coisas se encaixaram e eu aceitei". Ela enfrentou a resistência do pai, José Luís Datena, antes de aceitar fazer seu ensaio para a revista.A cantora tinha problemas com o uso de cocaína no passado.

Adele interrompe show para homem pedir namorado em casamento

No último domingo, dia 19, Adele se apresentava em Melbourne, na Austrália, quando interrompeu o show. Por um bom motivo. A cantora ajudou um homem a pedir o namorado em casamento. As imagens do pedido de casamento foram divulgadas nas mídias sociais. Wade Nicholson-Doyle contou à BBC que levou o namorado, Chris, para o show como um presente de aniversário. Em determinado momento do show, Adele apontou para o casal, que subiu no palco. Wade então se ajoelhou e fez o pedido em frente a milhares de pessoas. A resposta ao pedido foi, é claro, "sim". A plateia respondeu com gritos e palmas — e a cantora também comemorou.

Novo disco de Chuck Berry será lançado postumamente

Fãs do mundo inteiro se animaram com o anúncio de um novo disco de Chuck Berry, em outubro do ano passado, quando o músico completou 90 anos. Intitulado 'Chuck', este é o primeiro trabalho de estúdio da lenda do rock'n roll em 38 anos. Após a morte do músico, no último dia 18, a família de Berry fez uma publicação no Facebook anunciando que o novo disco será lançado pelo selo Dualtone Records, e que mais detalhes sobre o álbum e as novas músicas serão divulgados nos próximos dias. Com músicas inéditas, escritas, gravadas e produzidas pelo próprio guitarrista, 'Chuck' é o primeiro disco de Berry desde 'Rock It', de 1979. A obra foi gravada com a banda de apoio de Berry, que inclui os filhos Charles Berry Jr, na guitarra, e Ingrid Berry, na gaita, além do baixista Jimmy Marsala, o pianista Robert Lohr e o baterista Keith Robinson.

Selena Gomez quer registrar legalmente seu nome artístico

Depois de Kylie Minogue e Kylie Jenner travarem uma batalha judicial para decidir quem tem direito ao nome artístico 'Kylie', é a vez de Selena Gomez garantir que ninguém use seu nome. Segundo o TMZ, a cantora entrou com um processo na Justiça para registrar legalmente seu nome. Os documentos, segundo o site, pedem que ninguém na indústria de entretenimento, como cantores e apresentadores de televisão, usem o nome Selena Gomez, para sempre. Isso não significa, porém, que não possa ser criado um fã clube para a cantora - apenas não será permitido que outra pessoa use o mesmo nome.

Primeira produção brasileira da Netflix, faz sucesso nos EUA e na Europa

A primeira série original brasileira da Netflix, 3%, é um sucesso não apenas no País, mas também em todo o mundo. Segundo um levantamento do serviço de streaming divulgado à reportagem, mais de 50% de todas as horas assistidas da série são provenientes de mercados internacionais. De acordo com a Netflix, mesmo quatros meses após o seu lançamento, 3% conta com um grande número de espectadores em países como espectadores na Austrália, Canadá, França, Itália, Coréia do Sul e Turquia. Nos Estados Unidos, é a série de língua não-inglesa mais assistida do país.

Níver do dia

Ronaldinho Gaúcho

Ex-jogador de futebol

37 anos