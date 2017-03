Greve de ônibus em Curitiba tem audiência decisiva

Greve de motoristas e cobradores começou na quarta-feira passada e entra no sétimo dia hoje (foto: Franklin de Freitas)

Hoje pode ser um dia decisivo para o fim da greve de motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região. A partir das 14h30, tem início a segunda audiência de conciliação do dissídio coletivo que pode por fim à paralisação, que hoje entra no seu sétimo dia. Na primeira audiência, na sexta-feira passada, as partes não entraram em acordo. A audiência acontece na Sede do Tribunal do Trabalho do Paraná (TRT-PR).

Com a manutenção da greve, permanecem as liminares determinando que a circulação da frota de ônibus deve obedecer ao percentual mínimo de 50% nos horários de pico (5 às 9 horas e 17 às 20 horas). Já nos demais horários, 40% dos veículos devem permanecer em circulação. No caso de descumprimento, incidirá multa coercitiva de R$ 100 mil por hora. Os encontros são presididos pela vice-presidente do TRT-PR, desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu.

Ontem, em mais um dia de greve, a frota mínima determinada pela Justiça do Trabalho novamente teve problemas. Se durante os horários normais a frota circulou com 40%, como manda a decisão judicial, no horário do fim da tarde a frota ficou abaixo dos 50%, segundo a Urbs. Porém, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) contestou a legalidade da Urbs em divulgar número de veículos circulante.

O principal ponto de negociação é quanto ao aumento dos salários. Enquanto o Sindimoc pede 15% de aumento, o Setransp oferece 5,43% de reajuste, o que corresponde à inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).