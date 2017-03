Paraná está a um passo da nota máxima de investimento

A agência de classificação de risco Fitch, uma das maiores do setor, anunciou ontem que elevou o rating nacional do Paraná de AA (bra) para AA+ (bra) com perspectiva estável. Com o aumento da nota de crédito, o Paraná fica a um degrau do nível AAA, que é o máximo de avaliação de risco da agência. A Fitch manteve nota internacional do Estado em BB com perspectiva negativa. A nota internacional acompanha o rating do Brasil, por não poder ser superior a ele.

"A decisão da Fitch coincide com as nossas expectativas, pois os fundamentos econômicos e financeiros do Estado estão mais sólidos agora", afirmou o governador Beto Richa. "Nossa linha de gestão segue na mesma direção: racionalização permanente das despesas e enxugamento das estruturas. Tudo para que o Estado amplie sua capacidade de financiar ações na educação, saúde, segurança. O ajuste prossegue com medidas fiscais e de atração de investimentos produtivos", acrescentou.

De acordo com comunicado da agência, o upgrade do rating nacional reflete a consistente melhora das receitas e redução das despesas do Estado a partir do ajuste fiscal. "É mais um reconhecimento externo ao esforço fiscal feito pelo Paraná", comenta o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.