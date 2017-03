Receita libera vídeo do Imposto de Renda

A TV Receita lançou ontem um vídeo em animação para a divulgação do IRPF 2017. As imagens apresentam as novidades da declaração deste ano, além de enfatizar de forma lúdica e simplificada os pontos básicos da declaração de imposto de renda pessoa física. Com bom humor e de forma descontraída, o contribuinte é lembrado de informações essenciais, tais como: limite de isenção, atualização do Programa Gerador da Declaração IRPF, integração da versão de transmissão da declaração e redução da idade mínima para apresentação de CPF para dependentes.

A opção pelo uso de animação e de linguagem didática, sucinta e dinâmica resulta da grande aceitação e do sucesso que os vídeos da TV Receita nesse formato vêm obtendo diante do público e nas redes sociais. O vídeo está no Yotube também.

Entregues — Até as 17 horas de ontem, mais de 4.222.187 de declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita em todo o País. O prazo de entrega termina em 28 de abril e são esperadas 28,3 milhões de declarações. Neste ano o programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais necessária a sua instalação em separado.