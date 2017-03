Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física

Os profissionais autônomos devem lançar os seus rendimentos num campo específico dentro da declaração de ajuste do Imposto de Renda. Esses lançamentos são efetuados informando os recebimentos por mês e informando o nome do beneficiário do serviço, o CPF dele e os valores dos serviços realizados.

Na verdade esses profissionais devem, ao longo do ano, fazer o que a receita chama de antecipação do imposto devido por meio do carnê leão, que deve ser transferido para dentro da declaração de ajuste do Imposto de Renda.

O carnê leão é um aplicativo que é baixado junto à Receita Federal e que controla os recebimentos ao longo do ano. Nesse programa são lançados, além das receitas auferidas pelo profissional liberal, também as suas despesas dedutíveis para fins de Imposto de Renda. O próprio aplicativo gera a guia para recolhimento mensal do imposto, o qual será ajustado na declaração do Imposto de Renda como os rendimentos recebidos de uma pessoa jurídica.

Não somente os profissionais liberais deverão fazer uso desse programa, mas também aquelas pessoas físicas que alugarem um imóvel, deverão antecipar os impostos recebidos de outra pessoa física.

O carnê Leão é como os recebimentos feitos de uma pessoa jurídica que, a partir de uns R$ 2.300,00, o empregado que não tiver dependentes terá um imposto retido na fonte e deverá fazer a declaração de ajuste para receber a restituição desse imposto ou ter que recolher, a mais, o que não foi retido na fonte.

Celso Oliveira, é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba, responde suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.