Como escolher o curso de instalador de alarme

Alarmes residenciais: seguros desde que configurados para as necessidades (foto: Franklin de Freitas)

A realidade do Brasil faz com a segurança patrimonial seja um negócio lucrativo. O segmento continua em expansão devido aos altos índices de violência que todos os estados do país vivem. E enquanto a necessidade existe, muitos profissionais acabam por adentrar à área na tentativa de obter lucro e, por consequência, preencher um espaço de prestação de serviço que continua requisitado, como a instalação de alarmes residenciais.

Atualmente, é bastante comum encontrar na internet diferentes instituições oferecendo cursos de vários formatos a respeito de instalação de alarmes residenciais. Essa capacitação, assim como outras bem específicas, carrega um grande teor de responsabilidade, já que prepara um profissional para trabalhar com a sensação de segurança de um patrimônio (e a segurança prática também). Ao mesmo tempo, a variedade de produtos existentes é muito grande, fazendo com que este profissional tenha que se atualizar a todo momento.

Para se ter uma ideia, em lojas especializadas no assunto é possível encontrar uma infinidade de produtos e de diferentes marcas que, ainda que tenham o mesmo fim, podem operar de modo diferente e, principalmente, apresentar qualidades diferentes.

Essa característica ímpar faz com que todos os envolvidos sejam exigentes com relação ao conteúdo do curso. Clientes corporativos ou pessoas físicas buscarão neste profissional uma referência importante para confiar a tarefa de instalar dispositivos de segurança em um imóvel. Enquanto os estudantes ou profissionais da área também buscaram uma capacitação que os permita trabalhar segurança e praticidade.

Por isso, quem busca cursos de instalador de alarmes residenciais deve ser criterioso com o conteúdo programático apresentando na proposta do curso. Há um conteúdo mínimo que deve ser apresentado ao futuro profissional no intuito de que ele se forme realmente capacitado para realizar a instalação.

ITENS IMPORTANTES NA PARTE TEÓRICA - Tipos e funcionamento de sensores (há uma grande variedade de sensores disponíveis, quanto mais deles o curso abordar, melhor, mas também é preciso se atendar à profundidade do assunto: não basta apenas citar quais existem, mas sim como eles operam e quais suas aplicações) - Entender o funcionamento de cada elemento que compõe um sistema de alarme (como central, sirenes, sensores e barreiras) - Utilização de ferramentas específicas para a instalação - Dimensionamento e posicionamento dos elementos - Instalação física e programação do sistema de alarme - Técnicas simples e avançadas de manutenção desses equipamentos - Panorama do mercado de trabalho - Na hora de escolher o curso, tenha ciência de que os cursos que possibilitam a aprendizagem teórica e prática da maior parte dos itens acaba por ter mais vantagem. Fonte: Net Alarmes



Rápida

Importante

Os alarmes residenciais são peças delicadas por necessitarem de uma instalação minuciosa, com funcionamento preciso e praticamente total discrição: o melhor sistema de alarme residencial instalado é aquele que é imperceptível. Junta a isso, o fato do conhecimento de como os alarmes funcionam permite que o instalador não apenas execute, mas possa fazer orientações e correções em sistemas de alarmes residenciais previamente instalados.