Água invisível. Para produzir uma maçã são gastos 125 litros

Nesta quarta-feira (22) é comemorado o Dia Mundial da Água. Vários municípios, organizações e entidades preparam atos para marcar o dia, com reflexões, homenagens e atividades com estudantes, para mostrar a importância de um dos maiores bens para a humanidade, e lembrar que ele é finito, por isso deve ser bem cuidado.

Uma destas ações é do Instituto Akatu, que escolheu alguns produtos e o quanto é gastod e água para produzí-lo, dando a dimensão do que se chama de “água invisível”. “Segundo dados da ONU, cada pessoa consome diariamente de 2 a 5 mil litros de água invisível contida nos alimentos. Para chegar a esses números, os pesquisadores analisam toda a cadeia de produção de um bem de consumo, com cálculos baseados em padrões que variam conforme os processos e a região de cada produtor”, diz material da Akantu.

“Melhorar os processos de produção para conseguir usar a água de forma mais eficiente é um dever, e é certamente de interesse, das empresas. Do ponto de vista empresarial, é preocupante ser dependente desse recurso que é cada dia mais escasso. E, além disso, cada pessoa e cada família pode fazer a sua parte buscando consumir apenas o necessário, evitando o desperdício desse recurso tão essencial”, afirma Helio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu.

São José inicia comemorações

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de São José dos Pinhais iniciou as atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água. Na manhã de ontem os alunos do 5º ano e da Educação para jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Mário Flores assistiram palestra sobre os cuidados e a importância da água nos dias atuais.

Amanhã, a Secretaria de Meio Ambiente realiza o lançamento do Programa de Levantamento e Georreferenciamento das Nascentes da Cidade de São José dos Pinhais, no Parque da Fonte, no bairro Afonso Pena, às 9 horas. O Programa inclui o mapeamento, conservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP). Neste ano, as discussões serão sobre “Águas Residuais”. O Dia Mundial da Água é comemorado desde 1993.

Quanto vai de água

Uma única maçã consome 125 litros, desde a irrigação, passando pela colheita, seleção e comercialização

Para cada quilo de carne bovina, são gastos mais de 15 mil litros ao longo da cadeia produtiva

Um único smartphone consome cerca de 12.760 litros. Essa quantidade equivale ao volume transportado por um caminhão-pipa médio

Uma calça jeans consome 10.850 litros, e contabiliza contabiliza desde a água gasta na irrigação do algodoeiro, fabricação do tecido, até a água da confecção da peça

Antes de fazer qualquer compra, reflita sobre a necessidade de adquirir um novo item. Pense se você não pode pegar o item emprestado, comprar o produto usado, ou fazer uma troca com outra pessoa