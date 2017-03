Paraná pode ser o mais afetado pela crise da carne

O Paraná pode ser o Estado que mais perde com a suspeita da qualidade da carne brasileira. No ano passado o Estado se consolidou como maior produtor de carnes do País, com 21% de participação no total do Brasil, e boa parte vai para a exportação.

O Estado produziu 2,58 milhões de toneladas de carnes de frango, bovina e suína no primeiro semestre de 2016. O Brasil, por sua vez, produziu 12,2 milhões de toneladas. No mesmo período do ano passado, o Estado representava 20% da produção nacional de carnes.

O maior destaque foi a avicultura paranaense, com produção de 2,08 milhões de toneladas no primeiro semestre, 6,6% mais do que no mesmo período do ano passado. Sozinho, o Paraná representou 31,1% da produção brasileira de carne de frango.

O tema foi amplamento discutido na Assembleia Legislativa do Paraná na tarde de ontem. Os deputados que falaram na tribuna da casa apontaram para o impacto que a operação vai trazer para o Estado.