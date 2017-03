Cuidado na estrada: está aberta a temporada de neblina

Incidência do fenômeno coemça a ficar mais comum conforme as temperaturas vão ficando mais baixas (foto: Arquivo/BP)

Na noite de ontem, trechos da BR-277 já tinham formação de neblina, embora sem intensidade forte. Mas fica o aviso: daqui pr diante, esse cenário fica cada vez mais comum. A formação de neblina é mais comum no clima mais frio e, quanto mais o clima esfria, maior a incidência e a intensidade. O risco maior é exatamente para quem está nas rodovias, por isso a época exige cuidados na direção. O outono começou ontem.

A neblina, também chamada de nevoeiro, é causada pela condensação da água evaporada, formando nuvens próximas ao solo. Esta condensação ocorre quando o ar quente entra em contato com o pavimento frio das rodovias.

Normalmente, o mês com mais neblina é agosto, quando o fenômeno não escolhe hora. Ela é mais forte na Serra do Mar — tanto na descida para o Litoral do Paraná quanto de Santa Catarina. Nesta época do ano, as concessionárias e as polícias rodoviárias costumam promover campanhas de segurança para alertar os motoristas sobre a forma de direção segura com pouca visibilidade nas rodovias.

Como dirigir com neblina

Diminua a velocidade para aumentar a capacidade de reação a imprevistos

Mantenha distância segura do veículo que estiver à frente

Mantenha o para-brisa e os vidros limpos e desembaçados; e

Use faróis de neblina ou luz baixa