Prefeitura e polícia destroem 30 caça-níqueis

O trabalho integrado entre a Guarda Municipal de Quatro Barras e a Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 30 máquinas caça-níqueis nos últimos três anos na cidade. Na sexta-feira, após autorização expedida pela Justiça, a Polícia Civil e a Prefeitura Municipal coordenaram a destruição do material.

As máquinas foram levadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, onde foram esmagadas por uma retroescavadeira e descartadas em seguida. Segundo o delegado de Polícia Civil, Erik Wermelinger Busetti, o material já se encontrava no depósito da delegacia. "Alguns estabelecimentos utilizam as máquinas simulando como se fossem fliperamas, tentando encobrir a prática de jogos de azar e a consequente contravenção penal", disse.

Segurança — Ainda dentro do tema segurança pública, o secretário de Ordem Pública, Fabricio Haddad Figueira, se reuniu com o secretário estadual de Segurança Pública, Wagner Mesquita de Oliveira, na semana passada. Um dos temas do encontro foi a integração da Guarda de Quatro Barras ao Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR).