Gruta da Bacaetava é reaberta para visitação

O Parque Municipal Gruta do Bacaetava, um dos pontos mais visitados de Colombo, foi reaberto para visitação na quinta-feira passada após a revitalização da ponte de madeira que dá acesso ao interior da caverna. Para o Secretário Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Antonio Ricardo Milgioransa, é expressivo o número de visitantes ao longo do ano, por isso a necessidade de melhorar o atendimento aos visitantes.

“As obras são importantes para atendermos melhor o nosso visitante, fortalecendo nosso Circuito Italiano de Turismo Rural e revitalizando as nossas instalações. Assim, será possível mantermos um bom atendimento e preservar a natureza do nosso parque”, ressalta.

O principal objetivo é garantir a segurança de aproximadamente dois mil visitantes que o parque recebe mensalmente. A manutenção padrão inclui a reforma da ponte de madeira que dá acesso ao interior da caverna, pois com a ação do tempo as estruturas foram danificadas.

Atualmente, o Parque Municipal Gruta do Bacaetava, um destinos preferidos de turistas e moradores, está passando por obras de revitalização para melhor atender ao público.