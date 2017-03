Para Miranda, seleção já recuperou o respeito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "O respeito voltou". Assim Miranda define o momento da seleção brasileira em relação aos seus rivais. Com seis vitórias consecutivas, a liderança das eliminatórias e a chance de retornar ao primeiro lugar do ranking da Fifa, a equipe volta a ser tratada como favorita nos jogos. No ano passado, especialmente após ser eliminado na Copa América, o time virou piada em alguns noticiários esportivos, especialmente dos rivais sul-americanos. Soma-se a isso, claro, a vexatória eliminação na Copa de 2014, quando perdeu por 7 a 1 da Alemanha. "O italiano é apaixonado pelo futebol e pela seleção. Por lá, sempre me cumprimentam pelo desempenho da seleção. E hoje ela voltou a ter um respeito muito grande lá fora. Hoje, os adversários sentem que voltamos a ser a seleção brasileira de sempre", disse Miranda, que atua na Inter de Milão. Já o volante Paulinho pediu um jogo leal no Uruguai. "Pela dificuldade que enfrentaremos, um empate não seria mau resultado."