Consulta internacional chega online

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou o processo de comunicação com os profissionais que atuam em unidades básicas, centros de especialidades e hospitais paranaenses para dar acesso ao conteúdo técnico da Britsh Medical Journal (BMJ). A empresa, vinculada à Associação Médica Britânica, é provedora global de conhecimento em saúde e educação médica continuada. A contratação do conteúdo da BMJ com o Governo do Estado foi estabelecida em dezembro de 2016 e a partir de agora poderá ser acessado pelos profissionais do Sistema Único de Saúde em atuação no estado.

“Esta é uma oportunidade que estamos oferecendo para que o profissional atualize seus conhecimentos e tire suas dúvidas sobre diagnósticos e tratamentos com o que há de mais avançado no mundo”, disse o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

As ferramentas online ajudarão os técnicos de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas, a implementar a medicina baseada em evidências, acessar diretrizes e pesquisas internacionais mais recentes, ter suporte à decisão clínica e atualização profissional. Cerca de 50 profissionais poderão acessar o sistema.