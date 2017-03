Exposição mostra ex-pacientes antes e depois (foto: Franklin de Freitas)

O Shopping Mueller recebe até 26 de março uma exposição de 20 fotos de ex-pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças. A mostra é uma homenagem ao Dia Internacional da Felicidade, comemorado ontem, e exibe fotos no estilo “antes e depois” de pacientes do hospital que venceram a leucemia. Cada foto é acompanhada de um breve histórico do paciente, incentivando as pessoas a doarem sangue e a cadastrarem a sua medula óssea. A mostra fica no piso L1 do mall e é gratuita.

As fotos foram tiradas durante a gravação do vídeo ‘Stronger’ em 2012 e do vídeo ‘NOVO Stronger’ em 2017. Os vídeos retratam a vida pós-tratamento de leucemia, mostrando a cura, o desenvolvimento e a felicidade. A mensagem dessa vez é falar que o transplante de medula óssea salva vidas. O Stronger 2 foi lançado ontem, Dia Internacional da Felicidade, no Shopping Mueller, sendo publicado, posteriormente, no canal do Youtube Stronger Brasil.

O vídeo de 2012, viralizou, e chegou a ter mais de um milhão de visualizações, fora os compartilhamentos que geraram outras milhares de visitas.