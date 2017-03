Angelina Caron quebra recorde de cirurgias bariátricas

O Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, conseguiu um resultado recorde em 2016 — realizou 2.253 cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre janeiro e dezembro do último ano. O número representa mais da metade (55%) dos 4.100 procedimentos realizados no Paraná e 27% das cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS no Brasil.

Para comparação, o número de cirurgias realizadas no Angelina Caron é superior ao realizado no estado de São Paulo (realizadas entre janeiro e novembro de 2016) — 2.110 contra 1.738. Já no Paraná, o segundo hospital no ranking atingiu 478 procedimentos.

Segundo o cirurgião do Angelina Caron, Pedro Henrique Lambach Caron, o hospital é referência pelo uso de técnicas menos invasivas e na realização de procedimentos em pacientes com nível elevado de obesidade e outras doenças associadas.

“O número expressivo de cirurgias bariátricas realizadas no Caron está relacionado com as técnicas utilizadas, aliadas a tecnologia de ponta e corpo clínico em constante atualização. Além das centenas de casos de alta complexidade e risco realizados no hospital”, menciona.