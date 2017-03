Le Pen e Macron trocam farpas em debate presidencial na França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais candidatos na eleição presidencial da França protagonizaram debate acalorado na TV, nesta segunda (20), em que o centrista Emmanuel Macron acusou a líder da extrema direita Marine Le Pen de mentir e tentar dividir os franceses. O debate na TF1 foi o primeiro entre os cinco primeiros colocados nas pesquisas para as eleições de 23 de abril (primeiro turno) e 7 de maio, em que 40% dos franceses ainda se dizem indecisos. Le Pen e Macron despontam na intenção de voto. Os pontos altos do debate foram as trocas de farpas entre os dois rivais, com Le Pen acusando Macron de ser favorável ao burquíni, o trajo de banho usado geralmente por muçulmanas que foi alvo de polêmica na França. "Você está mentindo, distorcendo a verdade", retrucou Macron, 39, que foi ministro da economia do presidente François Hollande. O debate também ficou tenso quando os candidatos foram questionados sobre migração e islamismo. "Quero acabar com a imigração, legal ou ilegal. Isso é claro", disse Le Pen, citando a ascensão do fundamentalismo islâmico no país. Para ela, a situação de segurança na França era "explosiva". Após a decisão do Reino Unido de deixar a comunidade europeia e da eleição de Donald Trump nos EUA, os mercados estão temerosos com a possibilidade de vitória de Le Pen, que promete tirar a França do euro e realizar plebiscito sobre a permanência no bloco continental. "Eu não quero ser vice-chanceler de Angela Merkel", disse a francesa, que exibiu gráficos com os desempenhos na economia entre França e Alemanha após a adoção do euro como moeda. As polêmicas em relação a François Fillon (caso da mulher contratada como assistente parlamentar), Le Pen (processos judiciais) e Macron (financiamento de campanha) tiveram pouco espaço no debate, que contou também com o esquerdista Jean-Luc Melenchon e o socialista Benoit Hamon.