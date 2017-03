Tribunal de Contas defende novo modelo de concessão de pedágios

Para o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), a Medida Provisória 752/2016, que abre a possibilidade de prorrogação das concessões de rodovias, portos e ferrovias não se aplica ao pedágio do Anel de Integração no Paraná. Segundo o auditor do TCE, Alexandre dos Santos, que coordenou as auditorias nos pedágios no Estado, um novo modelo de concessão precisa ser discutido pelo Paraná.

“O modelo do Paraná não cabe nessa legislação federal. Teríamos que ter uma legislação estadual. O outro aspecto é em função do prazo de vida útil que as nossas concessões ainda têm. Nós temos ainda 4,5 anos de vigência de contrato, no qual há ainda investimentos a serem feitos. Não tem como nós incluirmos novos investimentos para prorrogar o prazo, uma vez que nós sabemos que até investimentos que deveriam ser feitos foram excluídos”, avaliou.

“Eu penso que hoje nós deveríamos nos debruçar e unir esforços no sentido de discutir o que nós queremos para o futuro, qual modelo de concessão nós queremos e em quais modais queremos investir para que possamos fazer uma licitação nova”, defendeu Santos.