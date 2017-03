Justiça do Rio aceita denúncia contra irmão de Bruno por sequestro de Eliza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro acatou, na última sexta-feira (17), a denúncia feita pelo Ministério Público contra o irmão do goleiro Bruno Fernandes. A denúncia aponta Rodrigo Fernandes como um dos participantes do sequestro de Eliza Samudio, em 2009, quando ela ainda estava grávida. Segundo o Tribunal de Justiça, a investigação, na época, concluiu que quatro homens participaram do crime, mas somente Bruno e Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, haviam sido identificados. Agora foram denunciados também o irmão do jogador e Anderson Rocha da Silva, conhecido como Russo. A investigação aponta que Eliza -que estava no quinto mês de gravidez- foi levada para o apartamento de Bruno, no Rio, onde foi ameaçada e forçada a tomar remédios abortivos. Apesar disso, ela deu à luz o filho com Bruno em fevereiro de 2010, quatro meses antes de ser assassinada. Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pela morte de Eliza, em 2013, mas foi solto no último dia 24. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), argumenta que o jogador não poderia seguir encarcerado com base em prisão preventiva -sem julgamento da apelação em segunda instância. O irmão de Bruno também é suspeito de crimes no Piauí. Em setembro de 2015, ele foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente em Teresina. Outros estupros também são atribuídos a ele. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o Ministério Público chegou a solicitar arquivamento do inquérito que apurava o envolvimento de Rodrigo e Russo no sequestro de Eliza, mas o juiz Marco Couto, titular da 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, entendeu que havia provas suficientes para o prosseguimento das investigações.