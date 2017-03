Paraná Clube recebe Robson, Pedro e Lucas Kal, que estavam no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (20) a saída de três jogadores para o Paraná. Robson assinou a sua rescisão com o time tricolor e será contratado pelo clube paranaense. Já Pedro e Lucas Kal vão por empréstimo para a equipe que lidera o campeonato paranaense até o fim do Estadual. O acordo poderá ser renovado até dezembro.

Os três não estavam nos planos de Rogério Ceni. O empréstimo foi uma maneira de o São Paulo dar mais experiência aos jogadores. Robson chegou ao São Paulo em setembro do ano passado e tinha contrato com o clube até o fim do Paulista de 2017. No time do Morumbi, o jogador, de 25 anos entrou em campo em sete partidas e não fez gol. Pedro e Lucas Kal são duas promessas das categorias de base. Cria de Cotia, o atacante Pedro, de 20 anos, foi promovido ao profissional no ano passado e disputou dez jogos. Já o zagueiro Lucas Kal, 21, passou a ser integrado ao time em 2016, mas não defendeu a equipe principal.