Diana usou lua de mel para colocar o sono em dia, revela carta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cartas divulgadas neste sábado (18) sugerem que a lua de mel da princesa Diana com o príncipe Charles foi muito menos interessante que a luxuosa cerimônia de casamento dos dois. "A lua de mel foi uma oportunidade perfeita para colocar o sono em dia", escreveu a mãe de William e Harry em uma carta à sua assistente pessoal, no dia 15 de agosto de 1981. O casal real se separou em 1992 e se divorciou em 1996, um ano antes da trágica morte de Diana em Paris. A carta faz parte de um lote de objetos pessoais da princesa, que serão leiloados no próximo mês. Entre os pertences estão flores secas usadas em seu buquê de casamento e cartões de Natal. Em outro registro, a "princesa do povo" agradece os funcionários da realeza pelos presentes que recebeu em seu aniversário de 21 anos, dizendo ser grata "por ter pessoas maravilhosas cuidando de nós". Ela também expressou sua preocupação com os funcionários, que deveriam estar "exaustos, sobrecarregados e mal pagos" após o nascimento do príncipe William, que teria recebido cerca de 4.500 presentes quando chegou ao mundo. "Eu sei que vocês estão recebendo uma avalanche de cartas, mas não se desesperem, não haverá um outro bebê de Gales até que eu tenha descansado o suficiente", escreveu Diana aos funcionários em um documento de junho de 1982. No texto, ela faz referência ao título de príncipe de Gales, dado aos herdeiros do trono britânico.