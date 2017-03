GCM prende suspeito furtando peças de bronze no cemitério São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guardas Civis Municipais prenderam um carroceiro suspeito de furtar peças de bronze de túmulos no cemitério São Paulo, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, no final da noite desta segunda-feira (20). Os guardas municipais faziam ronda na região quando flagraram o homem arrumando placas e estátuas de bronze na carroça. Ele confessou o crime aos guardas municipais. A GCM também apreendeu outras peças furtadas no interior do cemitério que outro suspeito de participar do furto não conseguiu entregar ao carroceiro. O homem preso foi levado ao 14º DP (Pinheiros), onde o caso foi registrado. Um suspeito continua foragido.