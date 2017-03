Sétimo dia de greve tem frota mínima de ônibus abaixo do exigido pelo TRT

SAIBA MAIS Greve de ônibus em Curitiba tem audiência decisiva

No sétimo dia de greve do transporte coletivo em Curitiba, a frota em circulação novamente está abaixo do exigido pelo Tribunal Regional do Trabalho, segundo dados da Urbanização de Curitiba (Urbs). Às 6h30 da manhã, o número era de 35% da frota na rua e às 7h30, 47,87%.

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), no entanto, tem questionado os balanços divulgados pela Urbs, que emite quatro boletins sobre a frota por dia, que são divulgados em seu site.

Decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PR) determina que 50% da frota circule nos horários de pico (5h às 9h e das 17h às 20h). No restante do dia, 40% dos veículos devem operar. Caso a frota mínima não seja respeitada, pode incidir multa de R$ 100 mil por dia.

Hoje pode ser um dia decisivo para o fim da greve de motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região. A partir das 14h30, tem início a segunda audiência de conciliação do dissídio coletivo que pode por fim à paralisação, que hoje entra no seu sétimo dia. Na primeira audiência, na sexta-feira passada, as partes não entraram em acordo. A audiência acontece na Sede do Tribunal do Trabalho do Paraná (TRT-PR).