Com autorização do STF, Lava Jato cumpre mandados no Nordeste

BELA MEGALE E CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (21) mandados da Operação Lava Jato autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A reportagem apurou que estão sendo cumpridos mandados no Recife, na Bahia e em Brasília. Não há suspeitos com foro privilegiado nesta fase. Um dos alvos é a empresa Confederal, no Distrito Federal, ligada ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). O material apreendido será enviado para a PF em Brasília. A investigação ligada à ação deflagrada na manhã desta terça está em segredo de Justiça. A capital pernambucana já foi alvo da Lava Jato em agosto do ano passado, na 33ª fase. Na época, suspeitas sobre a construtora Queiroz Galvão embasaram a ação. Havia indícios de que a construtora integrava um cartel para fraudar licitações da Petrobras, com o pagamento de propina a funcionários da estatal que se aproximariam de R$ 10 milhões. A operação suspeitava de fraudes em contratos no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, nas refinarias Abreu e Lima, Vale do Paraíba, Landulpho Alves e Duque de Caxias.