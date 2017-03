Congestionamento nas ruas de Curitiba chega a 119 quilômetros

(foto: Franklin de Freitas)

Curitiba registrou na manhã desta terça-feira (21) pico de congestionamento de carros nas ruas de 119 quilômetros, às 8 horas. O número é maior que o de segunda (20), quando o recorde foi batido com 142 quilômetros, mas acima da média diária para o horário, que é de 94 quilômetros. Os dados são da Maplink.

O motivo de tantas filas nas ruas é a greve de ônibus em Curitiba, que entrou nesta terça no sétimo dia.

Veja as ruas com trânsito lento neste momento, segundo o MapLink:

(Av das Torres) Av Cdor. Franco

Al Cabral

Al Dr. Muricy

Av Anita Garibaldi

Av Cândido de Abreu

Av Cândido de Abreu - Pista Lateral

Av Contorno Sul de Curitiba

Av do Batel

Av Iguaçu

Av João Gualberto

Av Juscelino Kubitschek de Oliveira - Lado Ímpar

Av Juscelino Kubitschek de Oliveira - Lado Par

Av Manoel Ribas

Av Ns. Aparecida

Av Pref. Erasto Gaertner

Av Pref. Omar Sabbag

Av Pres. Arthur da S Bernardes

Av Pres. Getúlio Vargas

Av Pres. Kennedy

Av Pres. Wenceslau Braz

Av Sete de Setembro

Av Silva Jardim

Av Ver. Toaldo Túlio

Av Victor Ferreira do Amaral

Av Vsc. de Guarapuava

Pça Rui Barbosa

R Alf. Ângelo Sampaio

R Alm. Tamandaré

R André de Barros

R Augusto Stresser

R Benjamin Lins

R Br. de Antonina

R Brasílio Itiberê

R Brg. Franco

R Campos Sales

R Cel. João de Alencar Guimarães Filho

R Chile

R Cnso. Araújo

R Des. Motta

R Des. Westphalen

R Dr. Pedrosa - Pista Direita

R Dr. Pedrosa - Pista Esquerda

R Eduardo Carlos Pereira

R Eduardo Sprada

R Emiliano Perneta

R Eng. Rebouças

R Gonçalves Dias

R Guilherme Pugsley

R Inácio Lustosa

R Itupava

R João Bettega

R João Gbur

R Jovino do Rosário

R Lysímaco Ferreira da Costa

R Maj. Heitor Guimarães

R Mal. Deodoro

R Martin Afonso

R Mateus Leme

R Mauá

R Mns. Ivo Zanlorenzi

R Quinze de Novembro

R S. Luiz

R Saint Hilaire

R Treze de Maio

Tv Nestor de Castro