SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar e o lateral Daniel Alves desembarcaram no final da madrugada desta terça (21) em São Paulo. Eles chegaram no hotel da seleção pouco antes das 6h. Os dois são dúvidas para o treino da tarde desta terça no centro de treinamento do São Paulo. "Vestir a camisa da seleção é sempre um privilégio, uma honra. Cheguei um pouquinho tarde. Agora, vou descansar para estar bem", disse o atacante do Barcelona. O goleiro Alisson será o último a se apresentar. Ele deve desembarcar em Guarulhos às 11h. Depois do treino, a delegação embarca de noite para Montevidéu, onde enfrentará o Uruguai, nesta quinta (23). Líder das eliminatórias, com 27 pontos, a seleção praticamente garante vaga no Mundial se vencer no Estádio Centenário. Os uruguaios estão em segundo, com 23 pontos. Suárez vai desfalcar o time adversário. "Será um jogo muito difícil. O Uruguai é uma seleção de muita qualidade, mas vamos nos preparar para fazer um bom jogo", disse Neymar, que participou da vitória do Barcelona sobre o Valência, na noite de domingo, pelo Campeonato Espanhol. O Brasil tem sete jogadores "pendurados" (Daniel Alves, Miranda, Paulinho, Renato Augusto, Filipe Luís, Fernandinho e Giuliano) com um cartão amarelo para o clássico. O segundo amarelo tira o atleta do jogo seguinte. Na terça (28), a seleção enfrenta o Paraguai, no Itaquerão.