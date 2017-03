Blog Leio e Conto estreia no Bem Paraná para falar de livros

Tina Lopes é uma jornalista que gosta de ler e de escrever. E de escrever sobre o que lê. E de ler sobre o que foi escrito e lido. E agora ela tem um blog sobre livros no Bem Paraná. É o Leio e Conto, que já está no ar.

"A gente vê as pessoas casando, nascendo, sobrevivendo a tragédias e às vezes carrega a imagem daquele momento como se fossem personagens de uma história com começo, meio e fim – a pessoa casou e vive feliz; recebeu uma herança e se deu bem, ou, pelo contrário, entrou em depressão e vive entocado em casa. Como se tivéssemos fechado um livro. E, no entanto, tudo pode estar virado de ponta-cabeça e a pessoa nem é mais aquela.

Ao contrário das pessoas, que nos desinteressam cada vez mais, a convivência com alguns personagens de ficção pode nos fazer muita falta. Eu, pelo menos, me pego imaginando – como terá Philip Carey vivido o resto de seus dias? O órfão de pezinho torto, tão complexado quanto inteligente, criado pelos tios austeros e presa fácil para aquela megera da Bette Davis, quero dizer, da Mildred? Menino perdido, que vai gastando suas economias para conhecer o mundo, estudar arte (no que se revelou um vexame), depois envereda pela medicina, passa fome até – bem, eu não vou contar; leia Servidão Humana, a obra-prima de William Somerset Maugham. Teve uma época em que eu presenteava com a história de Philip só para ter com quem comentar – “Não dá raiva quando ele faz isso e aquilo? Quase morri quando aconteceu aquela outra coisa”.

Leia mais e mais aqui