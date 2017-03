Trio lida com 'missão impossível' e usa data Fifa para crescer no Fla

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não terá Miguel Trauco, Paolo Guerrero e Diego nas próximas rodadas do Campeonato Carioca. Os três foram convocados respectivamente por Peru e Brasil e defenderão suas seleções nos jogos pelas Eliminatórias da Copa de 2018. Consolidados no time titular flamenguista, os atletas acabaram promovendo oportunidades esperadas por um trio que trabalha para crescer na Gávea. O lateral esquerdo Renê é o reserva imediato de Trauco. Dos três que sonham com mais espaço no time de Zé Ricardo, o ex-jogador do Sport é talvez quem tenha mais chances. O peruano ainda é questionado por parte da torcida. Ele se mostrou forte ofensivamente, mas deixou espaços na defesa em alguns momentos da temporada. Renê ainda está em processo de adaptação ao novo clube e busca reeditar as boas atuações recentes. Ele é olhado com atenção pela comissão técnica. O objetivo é o de que se sinta tranquilo para desempenhar o seu papel e possa até disputar a posição com Trauco. Em relação aos atacantes Leandro Damião e Felipe Vizeu, o panorama é mais delicado. Guerrero é titular incontestável no ataque rubro-negro. A disputa entre os dois é para saber quem será o reserva imediato do camisa 9. Ainda que contra times de menor investimento, os dois têm feito gols em 2017. Na vaga de Diego, joga o argentino Mancuello. Ele não entra na busca por espaço, pois iniciou a Copa Libertadores como titular e deixou a equipe apenas por um protocolo da Fifa, já que recebeu forte pancada na cabeça durante a partida contra o San Lorenzo-ARG. Em tese, Mancuello ainda é titular do técnico Zé Ricardo, embora o colombiano Orlando Berrío esteja pedindo passagem para atuar na ponta do ataque rubro-negro. "Temos um elenco muito forte e em três jogos o professor fez mudanças e o time não sentiu a falta de ninguém. Diego, Guerrero e Trauco são importantes, mas vamos buscar o melhor desempenho em campo. Temos variações táticas e trabalharemos em cima disso no período de jogos importantes", encerrou o argentino.