Início perfeito do Atlético-MG no Mineiro anima Roger Machado

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto não volta à disputa da Libertadores, o Atlético-MG tem a missão de se destacar no Campeonato Mineiro. Com 100% de aproveitamento na competição, o time de Belo Horizonte traça uma meta ousada: permanecer com o atual rendimento até o fim da primeira fase. Os mineiros ainda enfrentarão URT, Cruzeiro e Caldense na competição regional, sendo os dois últimos jogos fora de seus domínios. De olho na possibilidade de manutenção do aproveitamento perfeito, Roger Machado enaltece a qualidade do time que vem liderando o Estadual de forma absoluta: "Estamos construindo um trabalho, e sempre é bom construir vencendo. O Campeonato Mineiro é um campeonato muito difícil, bem organizado. As equipes do interior sempre impõem dificuldades. A gente sempre espera um começo muito bom, mas está um pouquinho acima da expectativa com relação aos resultados. Não é a todo momento que você consegue ter oito vitórias em um começo de ano", comentou. O triunfo no sábado (18) garantiu a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Mineiro. Na ocasião, sem jogar um futebol brilhante, o Galo marcou com Rafael Moura nos acréscimos. Mesmo com a atuação abaixo das expectativas, o time recebeu elogios de Roger Machado. "O melhor momento do jogo é o gol, e a vitória. Ela veio no número de oito no campeonato. Quando a gente atua bem e vence, ótimo. Mas sempre tem de colocar o adversário como obstáculo importante. Não é porque o adversário vinha de cinco empates que vamos golear. Já conseguimos golear no campeonato, mas não vai ser sempre assim. Vai ter gol no final, no meio, no começo da partida, de bola parada, de bate-rebate. O importante é vencer", disse o treinador.