Hong Kong suspende importação de carne do Brasil após operação da PF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura confirmou nesta terça-feira (21) que Hong Kong proibiu importações de carne brasileira, na sequência do escândalo aberto na semana passada pela Operação Carne Fraca. Hong Kong é o maior importador de carne bovina do Brasil e ocupa a segunda posição no ranking de carne de porco-331 mil toneladas e 164 mil toneladas em 2016, respectivamente. China, União Europeia e Chile também anunciaram restrições ao produto brasileiro. A Coreia do Sul havia proibido a importação de frango da BRF, mas reverteu a decisão ao ter a confirmação por parte do Ministério da Agricultura brasileiro de que nunca adquiriu produto estragado do país. Entretanto, os asiáticos dizem que vão intensificar a fiscalização.