(foto: Divulgação/Sismmac)

Integrantes da Prefeitura de Curitiba e representantes do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), que representa os professores da rede municipal, se reúnem na manhã desta terça-feira (21) para acabar com a greve da categoria. Na pauta de reivindicações dos trabalhadores, está a implantação de plano de carreira e novas contratações para suprir a demanda deixada por aposentadorias. Para marcar a paralisação, os professores fazem manifestação no Centro Cívico.

Segundo levantamento da Secretaria Municipal da Educação, 62 das 185 escolas municipais estão sem atendimento na manhã desta terça-feira (21), devido à paralisação dos professores. Segundo o sindicato, no entanto, 100 escolas estão fechadas. Os Cmeis funcionam normalmente.

"Desde o início desta gestão, a Prefeitura busca meios de honrar os compromissos assumidos pela gestão anterior com os servidores, como o pagamento da última parcela do Plano de Cargos, que deveria ter sido quitada em dezembro de 2016. Só na área da Educação, a dívida herdada da gestão anterior foi de R$ 140 milhões. O pagamento a fornecedores como os de limpeza, manutenção, alimentação escolar, transporte e sistema tecnológico é indispensável ao andamento das atividades nas unidades escolares", diz nota divulgada pela assessoria da Prefeitura de Curitiba.