Inter recebe autorização da argentina, Cuesta pode estrear

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Victor Cuesta poderá estrear pelo Inter. O zagueiro argentino de 28 anos teve contrato publicado pelo BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, na manhã desta terça-feira (21) e dependendo da regularização no Gauchão poderá estrear diante do Ypiranga, na quarta-feira, em Erechim. O que atrasou a inscrição -Cuesta foi oficializado pelo Inter há 20 dias- foi a falta de um documento vindo da AFA (Associação Argentina de Futebol). Com a crise pela qual passa o futebol de lá, ocorreu uma demora inesperada nesta situação. Mas tal barreira foi vencida nesta terça. O último detalhe a ser resolvido, e bem menos difícil, é a troca de uma das vagas na lista de inscrição do Gauchão, que deve ocorrer até o fim da tarde desta terça. Cuesta estará na lista dos atletas que viaja para o interior gaúcho no começo da tarde e por lá encara o Ypiranga pela nona rodada da primeira fase do Gauchão. CARLOS Já o o atacante Carlos foi afastado da partida após levar uma bolada na mão esquerda. O lance ocorreu durante a parte fechada do treinamento desta terça-feira (21). Com sigilo para os jornalistas, mas sob olhar dos torcedores que acompanhavam da Av. Beira-Rio os campos do CT Parque Gigante, Zago definiu a equipe do Internacional para a nona rodada do Estadual. Para a vaga de Carlos, duas alternativas se apresentam. A primeira é a entrada de Roberson em substituição simples. A segunda é a entrada de Anselmo ou Seijas na trica defensiva com D'Alessandro atuando mais adiantado. Com 10 pontos na classificação, o Colorado mira garantir vaga na próxima fase do Estadual. Terá ainda três partidas pela frente. Atualmente ocupa sétima colocação. O duelo com o Ypiranga está marcado para as 19h30 (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa.