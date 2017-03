Santos deve a atletas, Dorival e toda comissão técnica

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da derrota para o clássico contra o Palmeiras por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, no último domingo (21), o Santos encara uma crise interna. O UOL Esporte apurou que o clube paulista deve direitos de imagem para atletas e a premiação da classificação para a Copa Libertadores da America para toda a comissão técnica. O feito foi alcançado no Campeonato Brasileiro do ano passado. O atraso no pagamento da premiação da competição continental é o principal motivo da crise interna. O valor total a ser pago é dividido em porcentagens conforme a função de cada profissional na comissão técnica. Além de Dorival Júnior e seus auxiliares, a porcentagem também é dividida entre médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, roupeiros, seguranças, entre outros. Os atletas receberam a premiação pela classificação para a Libertadores, mas reclamaram que o valor não estava correto. A maioria conversou com o atacante Ricardo Oliveira e pediu para que o capitão santista se reúna com a diretoria para discutir o possível erro no pagamento do "bicho" e também sobre o atraso de direitos de imagem. O Santos fechou o patrocínio master com a Caixa nesta segunda-feira e promete utilizar parte da verba para pagar dívidas com os profissionais do clube. O clube paulista deve receber cerca de R$ 16 milhões pelo contrato de uma temporada. O vínculo foi assinado até o dia 31 de dezembro deste ano. Os profissionais esperam que o acordo com a Caixa resolva o problema, mas eles não deixam de ressaltar que o clube paulista recebeu uma boa quantia na venda do atacante Gabriel Barbosa para a Inter de Milão, da Itália, e mesmo assim deixou atrasar premiações e imagem. A reportagem entrou em contato com assessoria de imprensa do Santos para falar sobre os atrasos e aguarda um retorno.