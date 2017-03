Ilmar é expulso do quarto do líder após brincadeira com Emilly

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma brincadeira de Ilmar com Emilly rendeu a expulsão dele do quarto do líder e custou 4 mil estalecas para a casa, 500 de cada participante. O advogado prendeu a gaúcha nas dependências do líder e a deixou sozinha. De acordo com as regras do programa, não é permitido que outro "brother" fique ali sem a presença do líder da semana. A punição coletiva, claro, causou revolta entre os jogadores. Ilmar, porém, parecia não estar preocupado. "Foda-se. O que são 500 estalecas?", disse. ENTENDA Emilly pediu para que Ilmar a acompanhasse até o quarto do líder para que ela pudesse pegar alguns de seus pertences. Ele pediu para que a gêmea fosse sozinha, mas a gaúcha o lembrou da regra. "Vai lá rapidinho", insistiu o mato-grossense para logo em seguida avisar a Marcos: "Eu vou lá com ela, depois que ela entrar, vou sair correndo".