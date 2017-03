Rodrigo Faro faz paródia de entrevista da BBC interrompida por crianças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador da "Hora do Faro" (Record TV), Rodrigo Faro, resolveu fazer uma paródia da entrevista da emissora britânica BBC com o professor Robert Kelly, que foi interrompido pelos filhos ao vivo. Publicado em seu Instagram nesta segunda-feira (20), o vídeo foi gravado por Faro para agradecer o público de seu programa pela audiência. "Obrigado a todos vocês", escreveu. Na gravação, o apresentador está sentado, enquanto duas de suas filhas entram no quarto onde ele está, atrapalhando a mensagem. Em seguida, a esposa de Faro, Vera Viel, entra no cômodo, pega as filhas pelo braço e fecha a porta, assim como acontece no vídeo da BBC que viralizou.