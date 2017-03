Sambista Arlindo Cruz está consciente, dizem os médicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Arlindo Cruz continua internado no CTI (centro de tratamento intensivo) da Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico divulgado nesta terça (21), a sedação do sambista tem sido lentamente reduzida e ele já apresenta sinais de consciência. As informações são da Agência Brasil. Segundo os médicos, Arlindo Cruz abre os olhos ao ser chamado. Seu estado de saúde ainda é grave, apesar de estável. Arlindo Cruz foi internado na última sexta-feira (21) depois de passar mal em casa. Os médicos diagnosticaram um acidente vascular cerebral hemorrágico, por meio de uma tomografia computadorizada.