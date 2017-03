Após três dias internado, Arlindo Cruz apresenta sinais de consciência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sambista carioca, Arlindo Cruz, que sofreu um AVC nesta sexta-feira (17) e está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, apresenta sinais de consciência, como abrir os olhos ao ser chamado. Ainda com estado de saúde grave, mas estável, os médicos optaram por reduzir a sedação do cantor para que seu quadro neurológico seja reavaliado. Na sexta-feira (17), ao sofrer um AVC hemorrágico, o cantor foi submetido a uma cirurgia para a instalação de um cateter cerebral com o objetivo de monitorar a sua pressão intracraniana. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo o hospital. Socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José. Seu perfil oficial no Twitter postou a hashtag #ForçaArlindoCruz logo após a notícia sobre a internação se espalhar. O artista tem viajado o país ao lado do filho, no projeto "Pagode 2 Arlindos", em que eles se apresentam juntos. Frequentador da roda de samba histórica do Cacique de Ramos, com artistas como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, ele passou a fazer parte do histórico grupo Fundo de Quintal após a saída de Jorge Aragão, onde tocou por 12 anos. Como compositor, tem centenas de sambas gravados por diversos artistas e é conhecido por suas habilidades com o banjo. Ele também já foi o compositor vitorioso de sambas-enredo em diversas escolas de samba, como o Império Serrano, a Grande Rio e a Vila Isabel.