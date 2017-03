Reunião entre Prefeitura e professores não tem avanços e greve continua

(foto: Divulgação/Sismmac)

A Prefeitura de Curitiba recebeu na manhã desta terça-feira (21), na sede da Secretaria de Recursos Humanos, a equipe do do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), que representa os servidores do magistério municipal, mas não houve avanços na negociação. Segundo Franciele Costa, da direção do Sismmac, diante da falta de propostas da Prefeitura a continuidade da greve é inevitável, ainda que a assembleia da categoria esteja marcada para logo mais às 14 horas.

"Não houve proposta. Na assembleia, vamos definir quais os próximos passos do movimentos, no sentido de esclarecer a população sobre a luta dos professores", disse Franciele.



Em nota, a Prefeitura de Curitiba disse que a partir do que foi apresentado, a administração municipal explicou à comissão que a implementação do Plano de Carreira, bem como a contratação de novos professores, dependerão da implementação das medidas de ajuste fiscal que serão encaminhadas à Câmara Municipal nos próximos dias. "A Prefeitura de Curitiba reiterou o compromisso de implementar o Plano de Carreira e contratar professores, mas tudo dentro da realidade financeira da cidade", fala a nota.

Estiveram presentes representantes do Sismmac e das secretarias municipais de Recursos Humanos, Governo Municipal, Educação e Finanças.